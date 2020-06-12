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اليوم.. آخر موعد للتقديم بالمدارس المصرية اليابانية

02:58 ص الجمعة 12 يونيو 2020
اليوم.. آخر موعد للتقديم بالمدارس المصرية اليابانية

المدارس اليابانية

كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الجمعة، هو آخر موعد للتقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021 بمرحلة رياض الأطفال kg1.

يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 إضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.​

المدارس اليابانية وزارة التربية والتعليم مرحلة رياض الأطفال

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