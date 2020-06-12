الأسبوع المقبل.. اللجان النوعية بالبرلمان تناقش عدد من مشروعات القوانين

كتب- مصراوي:

تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعاتها على مدار الأسبوع المقبل، عدد من الملفات منها توصيات اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وكذلك اتفاقية موقعة بين مصر وقبرص حول إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.



وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها، مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع تنظيم التعاقدات التي تبرمها الدولة مع الجهات العامة

فيما تناقش اللجنة الدينية، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتناقش لجنة الصناعة خلال اجتماعاتها برئاسة محمد فرج عامر، قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى، خلال اجتماعاتها، برئاسة همام العادلى، عدد كبير من المقترحات المقدمة من النواب بشأن دوائرهم.

وتناقش لجنة الطاقة برئاسة طلعت السويدى، جهود وزارتي الكهرباء والبترول خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.