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بعد إصابة "الزناتي" بكورونا.. الصحفيين تكلف شبانة بمنصب أمين الصندوق مؤقتا

09:17 م الخميس 11 يونيو 2020
بعد إصابة "الزناتي" بكورونا.. الصحفيين تكلف شبانة بمنصب أمين الصندوق مؤقتا

محمد شبانة

كتب - مصراوي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة اضياء رشوان، تكليف محمد شبانة السكرتير العام، بمنصب أمين الصندوق بصفة مؤقتة، وذلك لحين تماثل حسين الزناتى للشفاء.

واستجاب محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين لرغبة وقرار المجلس و ذلك نظرا لخبراته أربع سنوات كأمين صندوق من قبل .

كان حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أمين الصندوق، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك".

وقال الزناتي في تدوينة له: "قدر الله، وما شاء فعل.. أظهرت عينة التحليل إصابتي بفيروس كورونا.. أثق بأن الله لا يفعل إلا الخير.. وهتعدي إن شاء الله بفضله وكرمه ودعواتكم.. لكم محبتي جميعًا، وحفظكم من كل سوء".

محمد شبانة ضياء رشوان نقابة الصحفيين فيروس كورونا حسين الزناتي

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