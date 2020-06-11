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القوى العاملة: صرف 10 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

02:50 م الخميس 11 يونيو 2020
القوى العاملة: صرف 10 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، تسجيل 366 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة بالمديرية، بجانب صرف رعاية اجتماعية لنحو 5 عمال من هذه الفئة قدره 10 آلاف جنيه.

وبحسب بيان اليوم، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من محمد سالم عبدالمالك، مدير المديرية، عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي، مشيرا إلى أن المديرية سجلت 8 من راغبي العمل وتعيين 4 منهم في منشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما تابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 6 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

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