"التعليم العالي" تستعرض الاستراتيجيات التي شاركت فيها خلال 6 سنوات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الـ6 سنوات الماضية، إنجازات متنوعة في عدد من المجالات التي حققت نتائج متميزة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ووضعت الوزارة عدد من الاستراتيجيات القومية، كما شاركت مع جهات أخرى في وضع عدد من الاستراتيجيات فى عدد من المجالات ومنها:

- الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

- الاستراتيجية القومية للتوظيف.

- الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي.

- الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات الكهربية.

- استراتيجية مكافحة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات.

وفيما يتعلق بالمبادرات القومية فقد قامت الوزارة بإطلاق:

- مبادرة صنايعية مصر.

- مبادرة ادرس فى مصر.

- مبادرة مليون مبرمج مع هواوى.

- مبادرة 365 صحة.

- مبادرة "اندماج" (FUSION)، للشراكة بين التعليم الهندسي والبحث العلمى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف تطوير الصناعة المصرية، وتأهيل جيل جديد من الخريجين المبدعين ورواد الأعمال لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

وعلى صعيد التحول الرقمى فقد قامت الوزارة بـ :

- جاري العمل على الإنتهاء من المشروع القومي لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات اتساقاً مع سياسة الدولة للتحول الرقمي من أجل تحويلها إلى جامعات ذكية.

- إطلاق بوابة المعلومات الجغرافية (GIS) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- إنشاء 8 مجمعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الجامعات التالية: المنوفية، المنصورة، سوهاج، أسوان، المنيا (قنا)، جنوب الوادى، وقناة السويس وذلك في إطار إستراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من المنافسة وريادة الأعمال واتفاقاً مع إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة المجتمع المحيط وإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار و لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من النظم التكنولوجية المتطورة.

- تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين.

- تفعيل منظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية بالجامعات.

- تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة بالجامعات.