رياح مثيرة للرمال وحرارة تصل لـ45.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة، بداية من غدٍ الخميس وحتى الاثنين المقبل.

وقالت الهيئة، إن طقس الخميس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة ليلاً، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 36 - 26، والوجه البحري 36- 24، والسواحل الشمالية 32- 23، وجنوب سيناء 37 - 26، وشمال وجنوب الصعيد من 38 إلى 42 درجة نهارًا، 28 درجة ليلاً.

وتمثلت الظواهر الجوية المتوقع حدوثها في وجود شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو مشمسًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب المناطق.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 37- 23، والوجه البحري 36- 21، والسواحل الشمالية 30- 21، وجنوب سيناء 38 - 25، وشمال وجنوب الصعيد من 42 درجة نهارًا، 29 درجة ليلاً.

كما سجلت نسب الرطوبة خلال هذه الفترة، 75% على القاهرة، 80% على الوجه البحري، 85% على السواحل الشمالية، 75% على جنوب سيناء، ومن 50% إلى 40% على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن طقس السبت، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 38- 24، والوجه البحري 37- 24، السواحل الشمالية 27- 21، جنوب سيناء 39 - 29، شمال وجنوب الصعيد من 43 درجة إلى 45 درجة نهارًا، 31 درجة ليلاً.

وأشارت الهيئة إلى أنه بداية من يوم الأحد تنخفض درجات الحرارة على أغلب المناطق ويكون الجو مائلًا للحرارة إلى حار على أغلب المناطق.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 34- 21، والوجه البحري 33- 20، والسواحل الشمالية 27- 21، جنوب سيناء 38 - 26، وشمال الصعيد 36 درجة جنوب الصعيد 44 - 29.

وتمثلت الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل في وجود نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن طقس الاثنين امتداد لطقس الأحد بحيث يكون الجو مائلًا للحرارة إلى حار على أغلب المناطق.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 34- 20، والوجه البحري 33- 20، والسواحل الشمالية 27- 21، جنوب سيناء 35 - 26، وشمال الصعيد 35 24 درجة جنوب الصعيد 40 - 27.

وتمثلت الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل في وجود نشاط للرياح، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.