السفارة الأمريكية تشكر وزارة الصحة لرعاية مواطنيها حتى تعافيهم من كورونا

كتب - أحمد جمعة:

تلقت وزارة الصحة والسكان، خطابات شكر من السفارة الأمريكية بالقاهرة نيايةً عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لمستشفيي "أبوخليفة" و"النجيلة" ضمن مستشفيات العزل لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لقيامهما بعلاج عدد من السائحين الأمريكيين المتواجدين في مصر حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى بلادهم.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن خطابات الشكر من السفارة الأمريكية بالقاهرة تضمنت إشادة الولايات المتحدة الأمريكية بعلاج مواطنيها في مصر وتلقيهم أفضل رعاية وخدمة طبية، وتقدير الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الفرق الطبية وتضحياتهم في مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد، في إطار قوة العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وفي هذا الصدد، توجهت وزارة الصحة، بالشكر لجميع للأطباء والفرق الطبية لما يبذلونه من مجهودات كبيرة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد سواء للمصريين أو ضيوف مصر من جميع دول العالم، مؤكدةً على أن ما يقومون به ليس جديداً عليهم فهم كانوا وما زالوا يقدمون أروع نماذج التضحية، ويقودون بشجاعة جهود مكافحة هذا الوباء.