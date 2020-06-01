بعد تفعيله.. كل ما تريد معرفته عن قرار وقف البناء 6 أشهر (س وج)

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التنمية المحلية وضع خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍ تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

وينشر (مصراوي) أبرز التساؤلات الخاصة بالقرار والإجابة عليها على النحو التالي:

متى يبدأ تنفيذ القرار؟

بدأ تنفيذ القرار بالفعل منذ عدة أيام وتعميمه على جميع المحافظات.

ما هي المحافظات الأربع التي ذكرها القرار وما وضعها؟

حدد القرر 4 محافظات وهي القاهرة الكبرى وتشمل "القاهرة – الجيزة – القليوبية"، إلى جانب محافظة الإسكندرية، ونص القرار على وقف أي أعمال للبناء أو إصدار التراخيص لمدة 6 أشهر بشكل تام داخل هذه المحافظات.

ما وضع باقي المحافظات؟

نص القرار على وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍ تنفيذها لمدة 6 أشهر بعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

ما مصير المخالفين؟

تم تكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء في المهد وتنفيذ الإزالات الفورية للمباني المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

كما تم دعم المحافظات بوحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.

لماذا حددت الوزارة 6 أشهر لوقف التراخيص؟

تم تكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والإدارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات في تلك العقارات التي يتم بناؤها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبنى.

ماذا عن من صدر لهم تراخيص بناء بالفعل؟

عقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء مع المراجعة الدورية من الإدارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات.

وقال الوزير، إن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني عن عدد الأدوار الموجودة في الرخصة أو مخالفة خط التنظيم (بناء على أرض غير مخصصة للبناء)، أو مخالفة في ترخيص البناء والرسم الكروكي والهندسي للمبنى أو عدم وجود جراجات.

ما مصير المخالفات القديمة؟

تحث الوزارة المواطنين الذين لهم مخالفات قديمة على التصالح مع إلزام ملاكها بطلاء واجهات تلك العقارات طبقاً لرؤية كل حي أو مدينة، مع قطع المرافق (الكهرباء ومياه الشرب) على غير الراغبين في التصالح، مع البدء في الإزالات للمباني المخالفة دون الانتظار للدراسات الأمنية وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبنى.

ما وضع الجراجات والنوادي الاجتماعية؟

سيتم فتح جميع الجراجات المغلقة أو التي غيرت نشاطها لأغراض أخرى، مع إلزام النوادي الاجتماعية والرياضية والمولات التجارية بتوفير أماكن انتظار تستوعب المترددين عليها من المواطنين لمنع التكدسات المرورية في محيط تلك الأماكن.

ما هي القطاعات المستثناة من القرار؟

استثنى القرار المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية لأنها مشروعات تخدم المواطن والاقتصاد الوطني للبلاد كما أنه تم تخطيط تلك المشروعات من الحكومة والوزارات المعنية.