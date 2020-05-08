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حدث في 8 ساعات| الحكومة ترد على 16 شائعة.. وتغيّر حالة الجو خلال 48 ساعة

05:35 م الجمعة 08 مايو 2020
حدث في 8 ساعات| الحكومة ترد على 16 شائعة.. وتغيّر حالة الجو خلال 48 ساعة

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها رد الحكومة على 16 شائعة انتشرت على مدار الأسبوع الماضي، ونشر إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا حتى نهاية رمضان، وتسيير 11 رحلة لعودة المصريين العالقين بالخارج.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة مجلس الوزراء فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية الشائعات مصطفى مدبولي هالة السعيد أفريقيا وزارة الطيران المدني

الخبر التالى:

تعديل قانون الدمغة ومواعيد الحظر لباقي أيام رمضان.. حصاد الحكومة في أسبوع (إنفوجرافيك)

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