اليوم .. 11 رحلة استثنائية لإعادة العالقين من أفريقيا وأمريكا وأوروبا

كتب- محمد عبيد:



تسير وزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، 11 رحلة جوية استثنائية إلى واشنطن وإسطنبول وجدة والرياض والكويت ودبي وناجامينا وعنتيبي وكيجالي والسودان، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.



وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير 8 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلي العواصم واشنطن وجدة وإسطنبول ودبي والكويت والرياض، بينما تسير شركة "أير كايرو" 3 رحلات، اثنتين إلى الكويت وواحدة إلى كيجالي والخرطوم وعنتيبي.



وتنقسم العودة إلى مطاري القاهرة ومرسى علم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتم تخصيص أماكن لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.



وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.