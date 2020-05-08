الحكومة توضح حقيقة تعرض قناة السويس لخسائر فادحة بسبب كورونا
كتب- محمد غايات:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الووراء، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا.
وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، أن حركة الملاحة في القناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية.
وأشار إلى ارتفاع حركة الملاحة بنسبة 9.6% خلال شهر أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة بنسبة 3.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7981
عدد المصابين
-
1887
عدد المتعافين
-
482
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3784085
عدد المصابين
-
1255685
عدد المتعافين
-
264679
عدد الوفيات
إعلان