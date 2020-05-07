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برلماني يطالب بتوفير مستلزمات طبية لمستشفى العزل بتمي الأمديد

11:41 م الخميس 07 مايو 2020
برلماني يطالب بتوفير مستلزمات طبية لمستشفى العزل بتمي الأمديد

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان، طالب فيه بضرورة توفير كافة الإحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة الوقائية لمستشفى العزل بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وطالب "الجندي"، في بيان اليوم الخميس، تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها وتوفير العدد الكافي من القوى البشرية نظراً للجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفى خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وتابع: "يجب على الحكومة توفير جميع الإمكانيات المالية لوزارة الصحة والسكان للتدخل السريع بتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات الطبية لجميع مستشفيات العزل بما فيها مستشفى تمى الامديد لمواجهة فيروس كورونا".

وأكد أن جميع المصريين يقدرون الجهود الكبيرة التي يقوم بها جيش مصر الأبيض داخل المنظومة الصحية المصرية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

مجلس النواب مستشفى العزل المستلزمات الطبية مجلس الوزراء فيروس كورونا

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