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الصحة: لا نزال في السيناريو الثاني لكورونا.. وبدء تشغيل "صدر العمرانية" للعزل

11:37 م الخميس 07 مايو 2020
الصحة: لا نزال في السيناريو الثاني لكورونا.. وبدء تشغيل "صدر العمرانية" للعزل

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر لا تزال في السيناريو الثاني لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إذ تنقل الوزارة جميع المصابين إلى مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي على مستوى الجمهورية، وتستطيع تحديد المخالطين لهم ومتابعتهم طبياً خلال فترة العزل.

وأضاف مجاهد في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن الوزارة اتجهت لتطبيق استراتيجية جديدة بتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية، لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، بجانب 17 سبق تجهيزها خلال الشهور الماضية، ولا توجد نيّة حالياً للتوسع في مستشفيات العزل.

وتابع: "الخطة التي تطبقها الوزارة مرنة، بحيث يجري توفيقها بحسب زيادة عدد الإصابات".

وأوضح مجاهد، أنه من المقرر بدء تشغيل مستشفى صدر العمرانية اليوم، لتقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج.

خالد مجاهد فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا وزارة الصحة كوفيد 19

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