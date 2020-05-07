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"الأعلى للإعلام" يتلقى تظلمًا من موقع "أوبري نيوز" بعد حجبه 3 أشهر

03:00 ص الخميس 07 مايو 2020
"الأعلى للإعلام" يتلقى تظلمًا من موقع "أوبري نيوز" بعد حجبه 3 أشهر

مكرم محمد أخمد

كتب- مصطفى علي:

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس تلقى أمس الأربعاء، تظلمًا من رئيس تحرير موقع "أوبري نيوز"، والذي قرر المجلس حجبه لمدة 3 أشهر لاتهامه بنشر أخبار كاذبة حول كورونا في مستشفيات جامعة عين شمس والتسبب في ذعر بين المرضى والعاملين والأطقم الطبية وتبين من تحقيقات المجلس عدم صحة ما نُشر.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أنه من المقرر أن تبحث لجنة التظلمات، التظلم المقدم من الموقع للبت فيه وإصدار قرار بشأنه وما إذا كان سيتم تخفيف أو إلغاء العقوبة من عدمه.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر حجب موقع إلكتروني يدعى "opri news" لمدة 3 شهور، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة حول كورونا في مستشفيات جامعة عين شمس وسبب الذعر بين المرضى والعاملين والأطقم الطبية وتبين من تحقيقات المجلس عدم صحة ما نشر" وذلك بحسب القرار.

وفي السياق متصل، استدعت لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقي، الممثل القانوني لموقع القاهرة 24، للتحقيق معه في الشكوى المقدمة من جامعة القاهرة ضد الموقع وذلك في جلسة الأحد المقبل بتهمة نشر أخبار غير دقيقة حول كورونا في مستشفيات جامعة القاهرة.

كما ناقشت اللجنة 7 شكاوى أخرى من الجمهور عبر منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء متنوعة بعضها عن الشاشات في رمضان.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقع أوبري نيوز مستشفيات جامعة عين شمس

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