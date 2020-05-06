بدء اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية

كتب- محمد نصار:



بدأ اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية ، برئاسة تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة والتحديات التي تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية سواء الخاصة بفيروس كورونا، والعمليات الإرهابية التي تستهدف خير أجناد الأرض أبناء القوات المسلحة.



يحضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي، اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركه الوطنية، واللواء سيف الإسلام، رئيس حزب مصر بلدي، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، والدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات، والمهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، والشيخ علي فريج، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، وكمال حسنين، رئيس حزب الريادة، والدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين.



وأكد تيسير مطر، مساندة الرئيس السيسي في كل الأحداث والقوات المسلحة والحكومة في كافة القرارات للتصدي للإرهاب بالإضافة إلى متابعة وتقييم خطط الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ودور الأحزاب في التوعية .