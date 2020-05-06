فئات جديدة.. "الهجرة" تكشف آخر مستجدات عودة المصريين العالقين بالخارج

كتب- أسامة علي

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، آخر المستجدات حول عودة المصريين العالقين بالخارج، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ عليهم منذ بداية الأزمة، وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وذكرت وزيرة الهجرة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه مع ظهور أزمة تفشي فيروس كورونا، بدأت العديد من الطلبات تتوافد على وزارة الهجرة من المصريين في الخارج تتطالب بالعودة إلى أرض الوطن.

وقالت الوزيرة: استجابة لهذه الطلبات، شكلت غرفة عمليات لمتابعة ورصد كافة هذه الطلبات والاستفسارات، وإطلاعي بها على مدار الساعة، لتقديم تقرير بها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة، أن رئيس مجلس الوزراء، بناء على التقارير التي وردت إليه، قرر تشكيل لجنة بعضوية وزارات الصحة والطيران والتضامن والتعليم العالي والهجرة والخارجية تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، للتباحث حول أفضل السبل لإعادة المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن كافة الطلبات التي رصدتها غرقة عمليات الوزارة تم استعراضها أمام اللجنة التي قررت في بداية الأزمة تسيير طائرات لإعادة العالقين في الخارج، والعالق هو المواطن الذي سافر للخارج بغرض الزيارة أو تلاقي العلاج أو لحضور مؤتمر ثقافي أوعلمي.

وأضافت مكرم، أن السفارات والقنصليات المصرية في الخارج قامت برصد وجمع بيانات المصريين العالقين في الخارج، وإرسالها إلى اللجنة للعمل عليها ووضع خطة لإعادتهم، تتضمن التنسيق مع الدول الأخرى للسماح بتسيير طائرات لها لإعادتهم، إضافة إلى تحدد أماكن العزل المناسبة لهم، وتوافر الأطقم الطبية لمتابعتهم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة خلال هذه الأزمة رصدت كتائب إلكترونية تسعى إلى زعزعة ثقة المواطن في دولته من خلال التصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين أن عمل اللجنة يأخذ بعض الوقت لاستعداد الجيد لاستقبال وإعادة أبناء الوطن في الخارج.

وحول أزمة المصريين العالقين في دولة الكويت، أكدت الوزيرة أنها رفعت تقريرًا يتضمن مطالب المواطنين المصريين بالكويت من مخالفي الإقامة إلى رئيس الوزراء؛ والذي أصدر قرارًا بإضافة من انتهت إقامتهم ومخالفي الإقامة والحالات الإنسانية إلى العالقين، مؤكدة أن هناك جهودا ضخمة وتنسيق داخل الدولة ومع السلطات في دولة الكويت، حيث بدأ تنفيذ خطة إعادة نحو 5300 من المواطنين المصريين في الكويت، حيث تم أمس وصول أول طائرتين من مخالفين الإقامة في الكويت وذهبوا مباشرة إلى أماكن العزل.

كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على المصريين العالقين بالخارج بعد عودتهم، حيث تم إقرار فرض الحجر الصحي على كل العائدين لمدة 14 يوما في الأماكن التي توفرها الدولة للعائدين، وتلك الأماكن جهزت خصيصًا للحجر الصحي للمصريين العائدين بالخارج وفق اشتراطات طبية عالية بمقدورها الحفاظ على سلامة العائد من الخارج.

ومع تطور الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا طرأت بعض المستجدات تمثلت في ارتفاع أعداد الراغبين في العودة من شرائح مختلفة ومتنوعة، مما دفع الدولة لتجهيز المدن الجامعية ومدن الشباب لاستقبال المصريين العائدين غير القادرين على تحمل تكلفة الحجر الصحي في فنادق الحجر، على أن تتحمل الدولة كامل تكلفة الحجر لغير القادرين في هذه الأماكن.

واستعرضت وزيرة الهجرة، دور الوزارة في تصحيح المفاهيم وعرض الحقائق للمصريين بالخارج، ومخاطبة كل فئة لربطها بالوطن ونقل جهود التنمية الضخمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، بدءًا من المواقف العمالية والحالات الفردية لبعض الفئات وتحرك الدولة ممثلة في وزارة الهجرة أوصلت رسالة بأن الدولة تقف سندا ودعما للمصريين بالخارج، تدافع عن كرامتهم وحقوقهم.

وأشارت الوزيرة، إلى دور منتديات الجيل الثاني والثالث التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الدفاع لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونقل شعور الفخر بالقوات المسلحة ومقاتليها للشباب بالخارج ودورهم في الدفاع عن مصر وأمنها القومي بأبعاده المتعددة، ليتحولوا إلى جنود للدولة بالخارج وصوت لإنجازاتها ومدافعين عن صورتها الصحيحة، إضافة إلى مبادرة "اتكلم مصري" لتأصيل الهوية عبر برنامج لغوي وثقافي للأطفال المصريين غير الناطقين بالعربية في الخارج.

وأكدت حرصها على التواصل مع علماء وخبراء مصر بالخارج لينقلوا خبراتهم لدولتهم الأم، وسيدات مصر في الخارج إضافة إلى الأطباء الذين يتقدموا المراكز في المراكز الطبية والأكاديمية ويمثلون ثقلاً في دول المهجر بالخارج، مثمنة دورهم وأثره كقوة مصر الناعمة في الدفاع عن الأمن القومي بالخارج.