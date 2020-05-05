مياه الشرب تقدم 6 إرشادات لترشيد استهلاك المياه في عمليات الطبخ

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة المياه والصرف الصحي بموقع فيسبوك، إرشادات ترشيد استهلاك المياه، والتي جاءت على النحو التالي:

- غسل الفاكهة والخضروات في وعاء مملوء بالماء لتقليل الكميات المستهلكة.

- ترك الأطعمة المجمدة في مكان مكشوف لمدة كافية بدلا من صب الماء عليها.

- غسل الأطباق في حوض مملوءة بالماء.

- استخدام كميات مناسبة من المياه في أغراض إعداد القهوة والشاي والمشروبات حسب عدد

الأفراد الموجودين فقط.

- التأكد من امتلاء غسالة الأطباق بالكامل قبل تشغيلها.

- يجب فحص الصنابير باستمرار لاكتشاف أي تسرب محتمل للمياه.