أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مياه الشرب تقدم 6 إرشادات لترشيد استهلاك المياه في عمليات الطبخ

11:45 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
مياه الشرب تقدم 6 إرشادات لترشيد استهلاك المياه في عمليات الطبخ

صورة تعبيرية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة المياه والصرف الصحي بموقع فيسبوك، إرشادات ترشيد استهلاك المياه، والتي جاءت على النحو التالي:

- غسل الفاكهة والخضروات في وعاء مملوء بالماء لتقليل الكميات المستهلكة.

- ترك الأطعمة المجمدة في مكان مكشوف لمدة كافية بدلا من صب الماء عليها.

- غسل الأطباق في حوض مملوءة بالماء.

- استخدام كميات مناسبة من المياه في أغراض إعداد القهوة والشاي والمشروبات حسب عدد
الأفراد الموجودين فقط.

- التأكد من امتلاء غسالة الأطباق بالكامل قبل تشغيلها.

- يجب فحص الصنابير باستمرار لاكتشاف أي تسرب محتمل للمياه.

مياه الشرب ترشيد استهلاك المياه

الخبر التالى:

اليوم.. 3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في العراق والهند وتنزانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3584174

    عدد المصابين

  • 1167991

    عدد المتعافين

  • 251575

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تقديم موعدها.. جداول صرف مرتبات مايو لموظفي الحكومة على 4 أيام