مياه الشرب تقدم 6 إرشادات لترشيد استهلاك المياه في عمليات الطبخ
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة المياه والصرف الصحي بموقع فيسبوك، إرشادات ترشيد استهلاك المياه، والتي جاءت على النحو التالي:
- غسل الفاكهة والخضروات في وعاء مملوء بالماء لتقليل الكميات المستهلكة.
- ترك الأطعمة المجمدة في مكان مكشوف لمدة كافية بدلا من صب الماء عليها.
- غسل الأطباق في حوض مملوءة بالماء.
- استخدام كميات مناسبة من المياه في أغراض إعداد القهوة والشاي والمشروبات حسب عدد
الأفراد الموجودين فقط.
- التأكد من امتلاء غسالة الأطباق بالكامل قبل تشغيلها.
- يجب فحص الصنابير باستمرار لاكتشاف أي تسرب محتمل للمياه.
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