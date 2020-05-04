مصر توقع على تعديل الاتفاق المبرم مع "الدولية للهجرة" في التسعينيات

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية التوقيع اليوم الاثنين على تعديل للاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ١٩٩٥/٥/٢١ اتصالاً بالوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر.

يأتي ذلك على ضوء وجود مكتبين للمنظمة أحدهما قُطري والآخر إقليمي معني بتغطية منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البلاد.

وذكرت الوزارة أن التوقيع يعكس حرص مصر والمنظمة الدولية للهجرة المشترك على تعزيز التعاون الفاعل بين الجانبين، حيث تقوم المنظمة بتقديم مساعدات للمهاجرين في مصر، فضلاً عن تنفيذ وتمويل العديد من برامج بناء القدرات لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.

وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت تعاوناً وثيقاً بين الحكومة المصرية والمنظمة للحد من تأثير جائحة "كورونا" على المهاجرين واللاجئين ومن هم في أوضاع مشابهة في مصر.

وكان أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة، قد قام بزيارة إلي مصر في يناير 2020 للمشاركة في أعمال المنتدى الدولي الثاني لاحصاءات الهجرة، حيث التقى على هامش مشاركته في هذا الحدث الدولي الهام بالدكتور رئيس مجلس الوزراء لتقديم الشكر على الدعم المستمر الذي تقدمه مصر للمنظمة الأممية، معرباً عن سعادته الكاملة بالتعاون القائم بين المنظمة ومصر حول مختلف الموضوعات التي تقع في اختصاص المنظمة.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لتنفيذ العهد الدولي للهجرة، مؤكداً على أن المنظمة الدولية للهجرة ستواصل دعمها لمصر في هذا الإطار.