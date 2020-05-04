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القوات المسلحة تنعى الفريق "محمد عبدالحميد" قائد القوات الجوية الأسبق

10:11 م الإثنين 04 مايو 2020
القوات المسلحة تنعى الفريق "محمد عبدالحميد" قائد القوات الجوية الأسبق

شعار القوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

تنعى القوات المسلحة، ابن من أبنائها، هو الفريق محمد عبدالحميد حلمي، قائد القوات الجوية الأسبق الذي وافته المنية أمس.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص العزاء لأسرته، وتدعوا الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

القوات المسلحة محمد عبدالحميد القوات الجوية

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