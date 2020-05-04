القوات المسلحة تنعى الفريق "محمد عبدالحميد" قائد القوات الجوية الأسبق
10:11 م الإثنين 04 مايو 2020
كتب- محمد سامي:
تنعى القوات المسلحة، ابن من أبنائها، هو الفريق محمد عبدالحميد حلمي، قائد القوات الجوية الأسبق الذي وافته المنية أمس.
وتتقدم القوات المسلحة بخالص العزاء لأسرته، وتدعوا الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6813
عدد المصابين
-
1632
عدد المتعافين
-
436
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3534367
عدد المصابين
-
1135021
عدد المتعافين
-
248169
عدد الوفيات
إعلان