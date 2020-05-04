القوات المسلحة تنعى الفريق "محمد عبدالحميد" قائد القوات الجوية الأسبق

كتب- محمد سامي:

تنعى القوات المسلحة، ابن من أبنائها، هو الفريق محمد عبدالحميد حلمي، قائد القوات الجوية الأسبق الذي وافته المنية أمس.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص العزاء لأسرته، وتدعوا الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.