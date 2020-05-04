السيسي يوجّه بإرسال شحنة مستلزمات طبية وأدوية إلى السودان (فيديو)
04:11 م الإثنين 04 مايو 2020
كتب- محمد عاطف:
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه القوات المسلحة بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان الشقيق.
وأضاف راضي، أن الشحنة العاجلة من المستلزمات، لمساعدة أهل السودان في مواجهة فيروس كورونا المُستجد.
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