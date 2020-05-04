إضافة "KG3".. ننشر خطة تطوير التعليم قبل الجامعي "2020 – 2021"

شاهد محيط مسجد عمرو بن العاص أثناء أول صلاة تراويح (صور)

كتب- محمد نصار:

قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 إلى مجلس النواب وذلك فيما يتعلق بعام "2020 – 2021" بعد التعديلات عليها نتيجة ظهور فيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق بمستهدفات الخطة للقطاع التعليم قبل الجامعي ترتكز الخطة على 3 محاور على النحو التالي:

أولًا.. إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، من خلال الاستيعاب الكامل لكافة التلاميذ والاهتمام برياض الأطفال وتعليم الفتيات وذوي القدرات الخاصة والتركيز على محو الأمية وتعليم الكبار.

ثانيًا.. تحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي من خلال تأهيل المدارس للاعتماد التربوي وتطوير المناهج ونظم الامتحانات والتقويم، وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني ورعاية الموهوبين والمتفوقين.

ثالثًا.. رفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم من خلال توسيع المشاركة المجتمعية وعدالة توزيع الخدمة التعليمية وتطوير دور مؤسسات البحث العلمي في مجال التعليم قبل الجامعي.

وحول البرامج المستهدف تنفيذها بقطاع التعليم:

أولًا.. في مجال إتاحة الخدمات التعليمية

التوسع في إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل دراسي بتكلفة 6.8 مليار جنيه، لخفض كثافة الفصول واستكمال الفصول التي تم البدء بها في المحافظات ذات الأولوية (الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – الغربية – الفيوم)

إضافة 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني – 10 مدارس دولية – 4 مدارس للمتفوقين)، تقدم تعليما متميزا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه.

ثانيًأ.. في مجال ربط التعليم الفني بسوق العمل

التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص ومستهدف 10 مدارس بطاقة استيعابية 3600 طالب.

إتاحة مدارس التعليم المزدوج في مجالات التعليم الفني ومن المستهدف إنشاء نحو 100 مدرسة

ووفقا لخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المقرر تنفيذ 2555 مشروعا بإجمالي 39064 فصلا في مختلف المراحل التعليمية بتكلفة 12.2 مليار جنيه

مبادرات تطوير التعليم وتشجيع روح الابتكار

أولًأ.. نظام تعليمي جديد يتم استحداثه لتوافق مع المعايير الدولية ويتضمن 4 مكونات كالتالي:

- البداية الجيدة لكل طفل "كي جي 1 – كي جي 2 – كي جي 3"

- التعليم الابتدائي والإعدادي

- إصلاح الثانوية العامة والتعليم الثانوي

- التعليم الفني ويتضمن ضمان الجودة لتخريج دفعات حاصلة على مؤهلات ذات صلة بالصناعة والتكنولوجيا التطبيقية من تطوير مهارات المعلمين وقيادات التعليم "برنامج سلوكيات المعلم المهنية" وربط التعليم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ثانيًا.. مبادرة حياة كريمة

تتضمن 419 مدرسة تشمل (إنشاء – إحلال وتجديد – توسعة – استكمال)، بطاقة 5131 فصلا في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المختلفة مع إتاحة التغذية لجميع أطفال المدارس وتغطية عجز المعلمين وإتاحة برامج محو الأمية.

ثالثًا.. مبادرة المدارس لذوي القدرات الخاصة.

يبلغ عدد هذه المدارس نحو 1018 مدرسة ومن المستهدف في خطة "2020 – 2021" إضافة نحو 21 مدرسة بإجمالي 281 فصلا.

رابعًا.. مبادرة دعم المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل

- مستهدف بناء 4 مدارس تعمل بنظام "stem"، للمتفوقين بإجمالي 45 فصلا.

- مستهدف إضافة نحو 13 مدرسة ياباني بمعدل 322 فصلا بطاقة استيعابية 12880 طالبا ليصل إجمالي تلك المدارس إلى 41 مدرسة.

- إنشاء 10 مدارس دولية حكومية متميزة لمتوسطي الدخل ليرتفع العدد إلى 22 مدرسة.