"قومي المرأة" يدين الاعتداء على طفل من ذوي الإعاقة في القليوبية

كتبت- نور العمروسي:

تلقت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، عددًا كبيرًا من الشكاوى من أمهات لأطفال ذوي إعاقات ذهنية، يدن فيها واقعة الاعتداء على طفل من ذوي الإعاقات الذهنية بقليوب عن طريق ترهيبه بكلب.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة، مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن اللجنة رصدت واقعة التعدي على طفل قليوب، فور بداية انتشار الفيديو الموثق لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن اللجنة وهي تستقبل العدد الكبير من شكاوى الأمهات لأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية حول الواقعة، تؤكد من جديد إدانتها الكاملة للواقعة وكل فعل يسئ للأشخاص من ذوي الإعاقة ويعرض بهم.