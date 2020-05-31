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برلماني: حكم تصفية حزب البناء والتنمية صفعة على وجه داعمي الإرهاب

01:31 م الأحد 31 مايو 2020
برلماني: حكم تصفية حزب البناء والتنمية صفعة على وجه داعمي الإرهاب

النائب محمد عبدالله زين الدين

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، صفعة على وجه كل التيارات والجماعات والكيانات الإرهابية والتكفيرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال زين الدين، في بيان، اليوم الأحد، إن هذا الحكم حسم ملف الأحزاب القائمة على أساس ديني خاصة وأن منطوقه أكد قبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلًا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.

وطالب بحل جميع الأحزاب القائمة على أساس ديني والتي تضم عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة خاصة أن الدستور يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني إضافة إلى أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا كانت أوصت في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية وانتماء عدد من أعضاء الجماعات الإرهابية له.

محمد عبدالله زين الدين حكم تصفية حزب البناء والتنمية الإرهاب

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