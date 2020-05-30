التزام وحرص.. مصراوي يرصد أول أيام "الكمامات الإجبارية" بالقاهرة والإسكندرية- "صور"

كتب- محمد نصار:

تصوير- جلال المسري ونادر نبيل ومحمود بكار وحازم جودة:

حرص الكثير من المواطنين على الالتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم في أول أيام العودة الجزئية للعمل، وذلك في الشوارع وداخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية بالقاهرة والإسكندرية.

وكانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررت فرض ارتداء الكمامة بشكل إجباري على جميع المواطنين مع فرض غرامة قدرها 400 آلاف جنيه على غير الملتزمين.