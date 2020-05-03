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وزير التموين: استلام مليون طن قمح محلي خلال أسبوعين من بدء التوريد

11:16 م الأحد 03 مايو 2020
وزير التموين: استلام مليون طن قمح محلي خلال أسبوعين من بدء التوريد

استلام مليون طن قمح محلي خلال أسبوعين


كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة، يفيد باستلام مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل 2020.

وأكد المصيلحي، استمرار عملية توريد القمح المحلي، في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

ولتقليل الازدحام في بعض المواقع التخزينية يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التي بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء.

وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

علي المصيلحي وزير التموين توريد القمح

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