بالصور- استمرار حملات التطهير والتعقيم في محطات مترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

واصلت شركة المترو، اليوم الأحد، أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وبثت شركة المترو، رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم على ارتداء الكمامات باستمرار.



وأطلقت شركة المترو، حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.