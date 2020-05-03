وزيرة الصحة تتفقد 3 مستشفيات.. وتوجه رسالة للأطقم الطبية: "علمتونا الوطنية"

كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، كل من مستشفيات "صدر العمرانية، حميات إمبابة، وصدر إمبابة"، استكمالًا لجولاتها التي بدأتها أمس للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأعمال الإنشائية لمستشفيات الحميات والصدر.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، حيث تقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مستشفى صدر العمرانية، حيث تفقدت أدوار وأقسام المستشفى الداخلية والسعة السريرية، حيث تبلغ 70 سريرًا، كما سيتم تركيب جهاز الأشعة المقطعية وأجهزة التنفس الصناعي وتجهيز الرعاية كاملة، وذلك خلال الأسبوع الحالي حتى تعمل المستشفى بكامل طاقتها ويتم استقبال وعزل مصابي فيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لخدمة أهالي منطقة الجيزة.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة تابعت جولتها بمستشفى حميات إمبابة، حيث تفقدت الموقع العام للمستشفى والأعمال الإنشائية لمبنى جديد يتم تجهيزه بسعة 80 سريرًا خلال أسبوعين، ووجهت الوزيرة بزيادة تلك السعة إلى 160 سريرًا خلال شهر، مشيرًا إلى أن الوزيرة تفقدت الأعمال الإنشائية أيضًا للمبنى الجديد الذي يتم تجهيزه ليصبح المركز القومي المصري للتحكم في الأمراض المعدية "CDC"، وسيكون بمثابة نقطة بحث علمي كبير في مجال الوبائيات والأمراض المعدية، الذي سيتم افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة، وسوف يضم 200 سرير لتقديم كافة خدمات الرعاية الطبية للمواطنين كما سيضم معامل بحثية وخبراء كل من الوبائيات والأمراض المعدية والبحث العلمي.

واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد مستشفى صدر إمبابة، حيث تفقدت غرف وأقسام المستشفى، حيث تبلغ السعة السريرية للمستشفى 58 سريرًا، بالإضافة إلى 12 سريرًا للرعاية المركزة وسيتم استقبال وعزل الحالات الحرجة لمصابي فيروس كورونا داخل تلك المستشفى.

وذكر مجاهد أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة تلك المستشفيات في أقرب وقت ممكن، كما وجهت أيضًا بإرسال شركة متخصصة في كل من أعمال النظافة وأعمال التشجير لبدء العمل في زراعة مساحات خضراء بكافة أنحاء المستشفى.

وأضاف أن الوزيرة وجهت الشكر مجددًا للأطقم الطبية، قائلة لهم "علمتونا الإرادة والوطنية بكل معنى الكلمة وأبهرتونا .. أنتم على قدر المسئولية وأتمنى لكم التوفيق والتقدم العلمي المستمر"، مؤكدة أن حماية الأطقم الطبية أولوية، حيث إنهم خط الدفاع الأول لحماية المواطنين خلال تلك الأزمة، كما التقت الوزيرة عددا من أطقم التمريض داخل مستشفى حميات إمبابة والتقطت الصور التذكارية معهم، حيث أشادوا بدعم الوزيرة الدائم لهم ورفع روحهم المعنوية.

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