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رئيس البرلمان: القوات المسلحة تقدم شهداء كل يوم

04:18 م الأحد 03 مايو 2020
رئيس البرلمان: القوات المسلحة تقدم شهداء كل يوم

الدكتور علي عبدالعال

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، إنه في مثل هذا اليوم، العاشر من رمضان عام 1973، عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس في معركة العزة لتسجل نصرًا كبيرًا.

وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: "بهذه المناسبة وقف الشعب مساندًا لقواته المسلحة التي سجلت في هذا اليوم انتصارًا تاريخيًا تفتخر به الأجيال القادمة، في الوقت الذي لازالت فيه القوات المسلحة تخوض معركة أخرى ضد الإرهاب، ومحاولات تهديد الأمن، وتقدم الشهداء كل يوم، ونقدم التحية لما يقومون به من مجهود عظيم لحماية حدود الدولة وأمن الوطن العظيم".

علي عبدالعال مجلس النواب القوات المسلحة قناة السويس

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