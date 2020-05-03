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وزير القوى العاملة يهنئ وزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان

01:58 م الأحد 03 مايو 2020
وزير القوى العاملة يهنئ وزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سُطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

وقال الوزير في برقية التهنئة: إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس.

وأعرب سعفان، بهذه المناسبة عن خالص التعازي في شهداء القوات المسلحة بحادث بئر العبد بشمال سيناء، مؤكداً عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري.

محمد سعفان ذكرى العاشر من رمضان محمد زكي القوات المسلحة

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