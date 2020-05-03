القوى العاملة: صرف 65 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل بالسياحة بحد أدنى 600 جنيه

كتب - يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، يصرف حاليا الدفعة الثانية من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة وتصل إلى7 ملايين و762 ألفاً و370 جنيها، لنحو 7 آلاف و314 عاملاً يعملون في 70 منشأة متضررة من فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب بيان اليوم، يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بالسياحة المتضررة من كورونا.

وقال الوزير، إن إجمالي صرف الدفعتين الأولى والثانية من إعانات السياحة خلال أسبوع وصل إلى 64 مليونا و979 ألفا و893 جنيها، لنحو 56 ألفا و282 عاملا يعملون في 275 منشأة سياحية.

وأوضح أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن 3800 منشاة، وبعد صرف الدفعتين يتبقى 3525 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأضاف سعفان، أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقاً لها تتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يراجعها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.