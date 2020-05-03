أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وزير التموين: استلام مليون طن قمح في أسبوعين.. وغرفة عمليات لمتابعة عمليات التوريد

01:25 م الأحد 03 مايو 2020
وزير التموين: استلام مليون طن قمح في أسبوعين.. وغرفة عمليات لمتابعة عمليات التوريد

الدكتور على المصيلحى

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، إنه تم استلام مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل الماضي، حسب تقرير غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.

وأشار المصيلحي إلى استمرار عملية توريد القمح المحلي في كل لجان ومواقع الاستلام بجميع محافظات الجمهورية، على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "لتقليل الازدحام في بعض المواقع التخزينية، يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التي بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار، من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً".

وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية؛ لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

علي المصيلحي عمليات التوريد وزارة التموين والتجارة الداخلية

الخبر التالى:

30 قرشا للبنزين و25 للسولار.. مشروع حكومي جديد لتنمية موارد الدولة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجيش: مقتل 126 تكفيريا.. واستشهاد وإصابة 15 من القوات