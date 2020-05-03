وزير التموين: استلام مليون طن قمح في أسبوعين.. وغرفة عمليات لمتابعة عمليات التوريد

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، إنه تم استلام مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل الماضي، حسب تقرير غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.

وأشار المصيلحي إلى استمرار عملية توريد القمح المحلي في كل لجان ومواقع الاستلام بجميع محافظات الجمهورية، على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "لتقليل الازدحام في بعض المواقع التخزينية، يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التي بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار، من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً".

وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية؛ لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.