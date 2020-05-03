شيخ الأزهر يرحب بتخصيص 14 مايو يوماً للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

كتب - محمود مصطفى:

رحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالنداء الذي وجهته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بتخصيص يوم 14 مايو الجاري، يوما للصلاة والتضرع لرفع وباء كورونا.

وقال شيخ الأزهر، في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الأحد،:" أُرحِّبُ بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية".

وتابع:" أدعو الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يُوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة.

ودعا شيخ الأزهر قائلاً:" اللهم إنا نبرأ إليك من حَوْلِنا وقوتنا، ونلوذُ بحَوْلِك وقوتك سبحانك سبحانك، لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اصرف عن البشر جميعًا الوباء بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير"

وأطلقت "اللجنةُ العليا للأخوة الإنسانية" اليوم نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، أن يتوجَّهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله هذا الوباء، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضي عليه، وأن يُنقذ العالمَ من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.

ودعتِ "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.