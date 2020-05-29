​حسين زين يهنئ الإعلاميين بعيدهم السادس والثمانين

(مصراوي):

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلاميين بمناسبة عيدهم السادس والثمانين متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم في تلك المناسبة.

وقال زين، إن ذكرى هذا العيد، تعود إلى اليوم الذي انطلقت فيه عبارة "هنا القاهرة"، لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانًا بميلاد الإذاعة المصرية التي منذ انطلاقها، تقدم إعلامًا وطنيًا لعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنوير العقول ولا يزال الإعلام المصري يخوض معركة الوعي بمهنية ومصداقية لإعلام الرأي العام بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من جهود الدولة المصرية في كافة المجالات حيث يقع على عاتق أبناء الإعلام المصري بمختلف تنوعاته توعية المجتمع بالأهداف الخبيثة لمروجي الشائعات من إعلام الجماعة الإرهابية وغيرها.

وأكد زين أن الوطنية للإعلام بتكاتف أبنائها قادرة على مواصلة هذا الدور وأن يستمر عطاؤهم في تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وفي حربها ضد الإرهاب الأسود، كما يقع على عاتق أبناء الهيئة الوطنية للإعلام مسؤولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعي ويُنير العقول ويُعلي من قيم مجتمعنا، إعلامًا يتمتع بالشفافية والمصداقية وحرية الرأي والتعبير المسؤولة.