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"السياحة" تسلم فندقين بالأقصر والسويس شهادة السلامة الصحية للتشغيل

01:20 ص الخميس 28 مايو 2020
"السياحة" تسلم فندقين بالأقصر والسويس شهادة السلامة الصحية للتشغيل

وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

سلمت وزارة السياحة والآثار، فندقين بمحافظتي الأقصر والسويس، شهادة السلامة الصحية للتشغيل واستقبال النزلاء وذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى تزايد أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، والتي وصلت حتى الآن إلى 78 فندقًا، لافتا إلى أن لجان التفتيش أقرت استيفاء فندقين في محافظتي الأقصر والسويس لجميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائهما شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأوضح العاصي، أن الفندقين هما فندق "إيميليو" في محافظة الأقصر، وفندق "چاز ليتل" بالعين السخنة بمحافظة السويس.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

فنادقفنادق 2

وزارة السياحة الأقصر شهادة السلامة الصحية مجلس الوزراء

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