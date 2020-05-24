الأوقاف: لم نرصد مخالفات حول أداء صلاة العيد بالمساجد
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني، رئيس غرفة المتابعة بالأوقاف، إن الغرفة لم تتلق أي مخالفات تتصل بأي مسجد على مستوى الجمهورية بشأن صلاة العيد.
وأضاف طايع في تصريحات له، الأحد، أن غرفة العمليات تواصل عملها لمتابعة أي مستجدات تحدث خلال فترة تعليق صلوات الجمع والجماعات.
وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من السجاد والبالغة 300 ألف متر، على المديريات منتصف شوال الجاري.
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