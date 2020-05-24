أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الأوقاف: لم نرصد مخالفات حول أداء صلاة العيد بالمساجد

05:15 م الأحد 24 مايو 2020
الأوقاف: لم نرصد مخالفات حول أداء صلاة العيد بالمساجد

الشيخ جابر طايع

كتب- محمود مصطفى:


قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني، رئيس غرفة المتابعة بالأوقاف، إن الغرفة لم تتلق أي مخالفات تتصل بأي مسجد على مستوى الجمهورية بشأن صلاة العيد.

وأضاف طايع في تصريحات له، الأحد، أن غرفة العمليات تواصل عملها لمتابعة أي مستجدات تحدث خلال فترة تعليق صلوات الجمع والجماعات.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من السجاد والبالغة 300 ألف متر، على المديريات منتصف شوال الجاري.

جابر طايع القطاع الديني وزارة الأوقاف صلاة العيد

الخبر التالى:

شيخ الأزهر يتبادل التهاني بعيد الفطر مع ملك الأردن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 16513

    عدد المصابين

  • 4628

    عدد المتعافين

  • 735

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد إصابة رجاء الجداوي بـ"كورونا".. فنان من فريق "لعبة النسيان" يعلن عزل نفسه