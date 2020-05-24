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غلق محال مخالفة بالجيزة لقرارات الحظر خلال عيد الفطر المبارك

12:35 م الأحد 24 مايو 2020
غلق محال مخالفة بالجيزة لقرارات الحظر خلال عيد الفطر المبارك

غلق محال - ارشيفية

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أغلقت أجهزة محافظة الجيزة محل "سايبر وبلاي استيشن" لاختراقه حظر التجوال بمدينة أبوالنمرس.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومتابعة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن بتطبيق الحظر في المواعيد المحدده طبقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ودون أي أستثناء وخاصة عقب الساعة التاسعة مساء.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالنمرس برئاسة المهندس محمود فؤاد؛ ظرئيس المدينة بغلق وتشميع محل سايبر وبلاي استيشن بشارع داير الناحية بنطاق مدينة أبوالنمرس لاختراقه حظر التجوال وتم التحفظ ومصادرة جميع محتوياته واتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال المخالف.

ووجه نائب المحافظ، بضرورة استمرار حملات متابعة إغلاق المحلات والورش والمقاهي تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بحظر التجوال ومنع التجمعات لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين واتخاذ الأجراءات القانونية حيال المخالفين لقرارات مجلس الوزراء.

غلق محال الجيزة حظر التجوال فيروس كورونا عيد الفطر

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