أول أيام عيد الفطر| الاحتفالات تختفي من شوارع القاهرة وانتشار أمني -صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير مصطفى الشيمي:

في سابقة هي الأولى من نوعها، خلت شوارع القاهرة ومناطق الكورنيش والحدائق والساحات العامة، من من المواطنين، ففي الأوقات السابقة كانت تزدحم تلك الشوارع بالمواطنين طوال أيام العيد.

فيما تواجد الأمن بشكل كبير في محيط الكورنيش، والحدائق ومناطق التنزة، ولكن خرج عدد من الأطفال للعب والسير استمتاعا بالعيد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار حظر التجوال الخاص بأيام عيد الفطر المبارك، لمنع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تبدأ من ٥ مساء وتستمر حتى السادسة صباحا.