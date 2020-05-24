مقارنة بالعام الماضي.. كيف أصبحت أجواء عيد الفطر بـ"ساحة الحصري" في ظل كورونا؟ (صور)

تصوير - محمود بكار وجلال المسري:

سنة واحدة فاصلة، تغير فيها كل شئ، تبدد الفرح شيئًا فشيئًا، وتبلدت الوجوه، وحبست الأجساد نفسها إجباريًّا داخل منازلها، وقايةً من وباء يجتاح العالم "كورونا" أو "كوفيد 19".

اقتصرت صلاة العيد في عام الوباء على مسجدين، السيدة نفيسة ومنها البث الإذاعي، والفتاح العليم ومنها البث التليفزيوني عبر شركة المتحدة الإعلامية من خلال قنواتها (دي إم سي، أون إي واكسترا نيوز).

عدسة مصراوي رصدت من أمام مسجد الحصري الشهير مظاهر العيد هذا العام في ظل الإجراءات الاحترازية، والتزام المواطنين منازلهم، فيما رصدنا من الأرشيف أيضًا، كيف أمسى العيد بساحة مسجد الحصري منذ عام واحد فقط.