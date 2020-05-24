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وزير الأوقاف عن إقامة صلاة العيد بمسجد الفتاح العليم: سعادتي بالغة

02:55 ص الأحد 24 مايو 2020
وزير الأوقاف عن إقامة صلاة العيد بمسجد الفتاح العليم: سعادتي بالغة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الفتاح العليم.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له قبل قليل، أعرب عن سعادتي البالغة بإقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة ومسجد الفتاح العليم".

وتابع وزير الأوقاف: "أسأل الله العلي العظيم واسع فضله في رفع الكرب عن العالمين".​

محمد مختار جمعة مسجد الفتاح العليم عيد الفطر المبارك وزارة الأوقاف صلاة العيد

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