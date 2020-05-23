بارد ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر (بيان بالدرجات)

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الأحد، أول أيام عيد الفطر، لطيفًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحارًا على جنوب الصعيد والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري في فترات متقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

الإسكندرية 25 20

وادي النطرون 28 18

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 18

دمنهور 26 19

بلطيم 25 19

مطروح 22 18

السلوم 24 18

سيوة 30 17

بورسعيد 24 21

دمياط 25 21

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الاسماعيلية 29 18

السويس 29 19

العريش 25 17

رفح 25 18

رأس سدر 30 19

نخل 28 15

نويبع 28 21

طابا 26 18

كاترين 23 11

الطور 32 23

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 32 24

مرسى علم 30 25

الفيوم 28 18

بنى سويف 29 18

المنيا 29 17

أسيوط 30 18

سوهاج 31 21

قنا 32 23

الأقصر 33 24

أسوان 34 25

ادفو 34 25

أبوسمبل 35 27

الوادي الجديد 33 23

شلاتين 33 28

أبو رماد 33 28

حلايب 30 25

رأس حدربة 32 27

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