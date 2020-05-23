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حدث في 8 ساعات| حصيلة إصابات كورونا اليومية.. وتفاصيل طقس العيد.. وتأمين ميدان التحرير ​

08:14 م السبت 23 مايو 2020
حدث في 8 ساعات| حصيلة إصابات كورونا اليومية.. وتفاصيل طقس العيد.. وتأمين ميدان التحرير ​

حدث في 8 ساعات

شهدت مصر طوال 8 ساعات ماضية عددًا من الأحداث والأخبار المهمة، كان منها تفقد رئيس الوزراء لعدد من المشروعات القومية في شرم الشيخ، وتوقيع بروتوكول لتأمين ميدان التحرير بين محافظة القاهرة وشركة فالكون، وإعلان تفاصيل طقس الساعات الماضية.

- الصحة: تسجيل 727 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و28 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

مصطفى مدبولي وزارة السياحة والآثار عيد الفطر فيروس كورونا

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