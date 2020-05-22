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مفتي الجمهورية: الأحد.. أول أيام عيد الفطر المبارك

07:31 م الجمعة 22 مايو 2020
مفتي الجمهورية: الأحد.. أول أيام عيد الفطر المبارك

مفتي الجمهوية شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هجرية، وأن بعد غد الأحد الـ24 من مايو 2020، هو أول أيام شهر شوال " عيد الفطر المبارك".

وتقدم مفتي الجمهورية، بهذه المناسبة، للرئيس عبدالفتاح السيسي والأمتين العربية والإسلامية، بخالص التهنئة داعيا المولى عز وجل، أن يعيد عليهم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.

شوقي علام عيد الفطر المبارك شهر رمضان السيسي الامة الإسلامية

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