مفتي الجمهورية: الأحد.. أول أيام عيد الفطر المبارك
كتب - محمود مصطفى:
أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هجرية، وأن بعد غد الأحد الـ24 من مايو 2020، هو أول أيام شهر شوال " عيد الفطر المبارك".
وتقدم مفتي الجمهورية، بهذه المناسبة، للرئيس عبدالفتاح السيسي والأمتين العربية والإسلامية، بخالص التهنئة داعيا المولى عز وجل، أن يعيد عليهم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.
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