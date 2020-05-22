وزير الأوقاف: "بشائر الخير 3" تبرز الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في قيادة الدولة المصرية ومواجهة الأزمات بصفة عامة، وفي مجال المواجهة الشاملة للفساد والإرهاب بصفة خاصة، ولا سيما مواجهة الإرهاب بالتنمية الشاملة والهدم والتخريب بالبناء والتعمير والفكر الظلامي بالمستنير.

وأكد في بيان له، الجمعة، أن ما شاهدناه ولمسناه في مشروعات بشائر الخير التي تم افتتاح المرحلة الثالثة منها ( بشائر الخير ٣ ) أمس الخميس يعد نقلة نوعية وتاريخية كما وكيفا، نوعًا وعددًا، ويبرز الرؤية الاستراتيجية الشاملة الواعية للدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في مجال الإسكان أم في مجال الطاقة أم في مجال البنية التحتية، وأهم المجالات كلها هو مجال بناء الدولة وبناء الإنسان.

وقال إن المراحل الإسكانية لا تفتتح إلا متكاملة المرافق والمدارس ودور العبادة التي يتعانق فيها المسجد والكنيسة معًا، تعزيزًا لتسامح الأديان من جهة وترسيخًا لأسس المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعا من جهة أخرى، كأنموذج لأسس العيش الإنساني المشترك بين الناس جميعا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.