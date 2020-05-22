أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بعيد الفطر المبارك

02:03 ص الجمعة 22 مايو 2020
البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بعيد الفطر المبارك

البابا تواضروس و وزير الأوقاف

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة لوزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية فضيلة الدكتور شوقي علام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في برقيته: "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك داعين الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز. واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كافه أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب".​

البابا تواضروس الثاني وزير الأوقاف مفتي الجمهورية عيد الفطر

الخبر التالى:

البابا مهنئًا الرئيس بعيد الفطر: أحيي جهودكم وتعاملكم الحكيم مع أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5019676

    عدد المصابين

  • 1913103

    عدد المتعافين

  • 328565

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التلفزيون السعودي: عائلة خاشقجي تعلن العفو عن قتلته