مصدر بالصحة ينفي إصابة نائب محافظ الجيزة بفيروس كورونا
كتب - أسامة علي:
قال مصدر مسئول بوزارة الصحة، إن ما أثير عن إصابة نائب محافظ الجيزة بفيروس كورونا المستجد، لا أساس له من الصحة.
وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين قيادات محافظة الجيزة.
وفي السياق نفسه أكد مصدر بديوان عام المحافظة، أن محافظ الجيزة ونوابه، عقدوا اجتماعات اليوم، استعدادا لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، بشأن خطة الاستعداد لعيد الفطر المبارك.
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