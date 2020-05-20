أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال العيد وما بعده

04:23 م الأربعاء 20 مايو 2020
رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال العيد وما بعده

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للوزراء وجموع المصريين؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية، ولاسيما الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة العيد، إلى جانب مناقشة التحرك نحو عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بما ورد في القرارات التي صدرت أمس، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، طوال فترة إجازة عيد الفطر، وكذلك ما بعد انتهائها، لافتاً إلى أن القرارات تضمنت إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وهو ما يأتي في إطار حرص الحكومة على تجنب إصابة المواطنين بالفيروس، وسعياً لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا عيد الفطر

الخبر التالى:

"الزراعة": 15 نصيحة لتخفيف تأثير الحرارة الشديدة على الثروة الحيوانية والداجنة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن أعلى حصيلة يومية: 745 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة