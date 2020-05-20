الأعلى للإعلام يرصد 5 ملاحظات على مسلسل عمر ودياب في الأسبوع الثالث من رمضان

كتب- مصراوي:

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، 5 ملاحظات على مسلسل "عمر ودياب"، خلال حلقات الأسبوع الثالث، تضمنت جميعها ألفاظا سوقية متدنية.

وأوضح الرصد التحليلي الإحصائي للأسبوع الثالث، نماذج من الملاحظات إذ تم رصد مشهد علي ربيع لحوده القهوجي "ياسرسجي يانتن"، ومشهد علي ربيع لخطيبته وأخوها "همهيصها لوحدي، ويلعن أبو اللي يخرج معاكوا، وذلك ضمن أحداث الحلقة السابعة عشر، بحسب مصدر لمصراوي.