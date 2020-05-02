جامعة القاهرة: مناقشات خطط التسجيل للماجستير والدكتوراه عبر التواصل الإلكتروني
كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، قرارًا بإجراء مناقشات الخطط المقدمة للتسجيل للماجستير والدكتوراه "السمينار" بكليات الجامعة ومعاهدها، باستخدام وسائل التواصل الإلكتروني، وبما يحقق فكرة التواصل والمناقشة والشفافية وتحقق المقصد العلمي، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وإعداد منظومة التعليم الإلكتروني.
وقال الخشت إنه تم تعميم القرار على جميع كليات الجامعة ومعاهدها وإلزامها بالتنفيذ؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة والجامعة لمواجهة الفيروس ومنع العدوى.
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