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رئيس هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين: لا ترتدوا ملابس خفيفة حتى ذلك التاريخ

08:00 ص السبت 02 مايو 2020
رئيس هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين: لا ترتدوا ملابس خفيفة حتى ذلك التاريخ

الدكتور محمود شاهين رئيس هيئة الأرصاد الجوية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية بين الفصول ممتدة حتى 20 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الفارق بين درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، يترواح بين 10إلى 15 درجة مئوية.

وأضاف شاهين في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن هناك حالة استقرار نسبي خلال الـ48 ساعة المقبلة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستعود الأسبوع المقبل.

وتابع: "الشبورة المائية مستمرة والشوائب العالقة والرياح المثيرة، إلا أن الرياح ستكون غير مؤثرة".

وحذر رئيس الهيئة الجوية، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة نظرًا للتقلبات الجوية في فصل الربيع، مطالبًا الالتزام بتعليمات الهيئة الجوية والإدارة العامة للمرور فيما يخص السرعة على الطرق السريعة.

هيئة الأرصاد الجوية ملابس خفيفة التقلبات الجوية درجات الحرارة

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