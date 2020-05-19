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"القومي للمرأة" يناقش توعية الريفيات بسبل الوقاية من فيروس كورونا

09:33 م الثلاثاء 19 مايو 2020
"القومي للمرأة" يناقش توعية الريفيات بسبل الوقاية من فيروس كورونا

المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

عقدت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة مارى لويس مقررة اللجنة، عضو المجلس، وبمشاركة عددًا من أعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية "زووم أونلاين".

وأوضحت ماري لويس بشارة، أن الاجتماع ناقش موضوع قيد السيدات العاملات "باليومية" بسجلات صندوق الطوارئ لصرف الحد الأدنى الشهري لهن، وسيتم التواصل مع الجمعية الموجودة بقرية الروبي بمحافظة المنيا لتحقيق ذلك.

واقترحت "بشارة"، التعاون مع لجنة الصحة بالمجلس لتقديم التوعية الصحية للمرأة الريفية خلال الزيارات التي تقوم بها اللجنة، وتم الاتفاق على ترشيح ممثل من لجنة الصحة بالمجلس للمشاركة في الزيارة القادمة للتعريف بالإجراءات الاحترازية الوقائية، بالإضافة إلى تقديم الخامات الأساسية لتصنيع الكمامات للعاملات، والتدريب على طريقة صنع الصابون المطهر للأيدي، وذلك خلال الزيارة التى سيتم فيها التدريب على إستخدام الماكينات، حيث تضمن الإجتماع عدد أيضا عرض لما تم توريده من ماكينات من مشروع بنك بلوم التى تم الإتفاق على شراؤها، وتم اللتفاق على توريد عدد سبعة ماكينات أخريات.

وعرض الدكتور أبانوب عضو اللجنة، ملخص لموضوع الشراكة مع سيد ستارز والمهتمة بالعمل مع السيدات بقرية الروبي بمحافظة المنيا من خلال مساعدتهم في تطوير المنتج وخلال مراحل التعبئة والتسويق و ذلك بالشراكة مع لجنة البحث العلمي بالمجلس.

وناقش الاجتماع أيضا مقترحات استكمال مشروع بنك بلوم فى ظل مستجدات الظروف الحالية، حيث تم الاتفاق على استئناف العمل بعد عيد الفطر المبارك مع الأخذ في الاعتبار اتباع الإجراءات الوقائية، وتم التأكيد على سعي اللجنة نحو استلام الماكينات والبدء في تنفيذ باقي الخطوات وفقا لما يستجد من أوضاع تخص حظر التجوال والعودة إلى ممارسة العمل بصورة طبيعية.

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